Lotto Zero, Castrataro si schiera con gli ambientalisti: “No all’opera pubblica”

Lotto Zero sì, Lotto Zero no, la diatriba va avanti da decenni ma ora che il cantiere è stato aperto, si è arrivati allo scontro finale, tra favorevoli e contrari.

Una sorta di No Tav alla molisana, perchè anche qui, come in Val d’Aosta, sindaco e maggioranza fanno fronte comune con Tiziano Di Clemente e gli ambientalisti del No al Lotto Zero, tanto che Castrataro ha presentato un ricorso al Tar per la scadenza del vincolo ambientale sull’opera.

Ma andiamo con ordine, il Lotto Zero, la strada destinata a congiungere il bivio di Pesche sulla statale 17 con la Isernia Castel di Sangro, è da sempre avversato da un battagliero comitato, che parla di una sorta di cattedrale nel deserto della viabilità che, oltretutto, minaccerebbe anche le falde acquifere che danno acqua alla città di Isernia.

Sull’altro fronte il Centrodestra, la minoranza consiliare, che nega ogni rischio per le sorgenti di Isernia ed ha voluto una seduta monotematica del consiglio comunale, chiedendo al sindaco, con Melogli, il ritiro del suo ricorso al Tar.

Alla fine di un lungo dibattito, maggioranza di Centrosinistra e sindaco, hanno mantenuto la loro posizione. Castrataro ha ribadito di aver presentato il ricorso al Tar in un primo momento solo per la scadenza del vincolo ambientale, ma adesso, dopo aver analizzato le carte, ha praticamente demolito, pezzo per pezzo, l’opportunità dell’opera, carente dal punto di vista degli atti e giudicata priva di un impatto reale, in termini socio-economici, sul territorio.

Vogliamo parlare della sostanza e lo faremo, a gennaio, ha detto Castrataro, con ilconfronto razionale e con i dati, in adunanza aperta. Ma fare politica alle spalle dell’ambiente non è possibile.

Qui siamo su un sistema complesso che riguarda un bacino idrografico che non è definito, nessuno sa come è fatto. Toccarlo non è una cosa da fare dall’oggi al domani. Vederci chiaro è a tutela di tutti.