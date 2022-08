Lotto Zero, bagarre a Isernia in consiglio comunale

Scoppia la “guerra” tra maggioranza e minoranza in consiglio comunale a Isernia (video). Si doveva discutere del “famigerato” Lotto Zero, con un’interrogazione delle minoranze, prima firmataria Elisabetta Lancellotta di Fratelli d’Italia. Il sindaco Castrataro ha risposto dicendo che l’unico modo per non rinunciare al finanziamento pubblico già stanziato sarebbe stato quello di modificare il tracciato, con collegamenti al centro commerciale, all’area sportiva delle Piane, l’università e la zona Pip di Miranda. A quel punto le opposizioni sono insorte con Giovancarmine Mancini che chiedeva di intervenire, parlando di un vero e proprio boicottaggio dell’opera pubblica. Richiesta bocciata. A quel punto, la seduta è stata prudentemente sospesa.