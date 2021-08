Il Molise fa festa grazie al Lotto: nel concorso del 28 agosto, come riportato da Agipronews, un giocatore di Isernia è riuscito a centrare una vincita da 21.660 euro. L’ultimo concorso ha distribuito 4,7 milioni di euro, per un totale di oltre 761 milioni dall’inizio dell’anno. Non è la prima volta che la Dea Bendata bacia la nostra regione. Poco tempo fa un’altra vincita aveva riguardato il Molise.