Non sarà la cifrà che ti cambia la vita, ma un bel aiuto lo dà certamente. Come riporta Agipronews, la vincita più alta al gioco del Loto dell’ultimo concorso si festeggia a Baranello, in provincia di Campobasso, dove sono stati conquistati 50.596 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 727 milioni dall’inizio dell’anno.