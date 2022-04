Lotteria solidale per la realizzazione del Mosaico timoteano

Dopo il forzato posticipo (nota Protocollo N. 1738/RU della direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata in data 31 marzo 2021, è stato autorizzato il POSTICIPO dell’estrazione della lotteria dal 25 aprile 2021 al 25 aprile 2022) della lotteria causa covid il 25 aprile 2022 ore 10,00 Cinema “ODDO” via G. Pepe, 14 – Termoli (CB) si procederà, secondo le regole stabilite, all’estrazione degli oltre novanta premi messi a disposizione per la lotteria.

Dallo stesso giorno, per i possessori dei biglietti vincenti, sarà possibile iniziare a ritirare i primi. Si ricorda che per poter ritirare i premi occorre esibire il biglietto vincente pena la non possibilità di godere dell’eventuale vincita.

I premi potranno, come da regolamento essere ritirati entro il 25 maggio 2022.

I premi si potranno ritirare presso i locali della parrocchia di san Timoteo in Termoli nei giorni: LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’ dalle ore 17,00 alle ore 19,00

L’elenco dei biglietti vincenti sarà sempre a disposizione nelle bacheche della parrocchia, del cinema ODDO, sul sito della parrocchia: www.santimoteotermoli.it, nel profilo facebook di Benito Giorgetta, della parrocchia san Timoteo Termoli e del Cinema ODDO Termoli, oltre che pubblicizzato dalla stampa locale.