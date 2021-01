Sono 18.920 i tagliandi della Lotteria Italia venduti in Molise. 11.780 in meno rispetto allo scorso anno quanto i tagliandi staccati sono stati 30.700. Nello specifico 4.230 sono stati venduti nella provincia di Isernia e 14.600 nella provincia di Campobasso. Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui sono stati venduti il maggior numero di biglietti (837.380).