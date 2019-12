Lotteria Italia, in Molise lo scorso anno venduti 30mila biglietti

Sono stati 29.760 i tagliandi della Lotteria Italia 2018 staccati in Molise. Nella scorsa edizione a Campobasso sono stati venduti 23.720 biglietti, a Isernia, invece, le vendite hanno raggiunto quota 6.040, informa Agipronews. La regione si conferma sempre in classifica per le vincite: lo scorso anno sono stati venduti due tagliandi da 25mila euro ciascuno, un trend in linea con il 2017, quando fu registrato un solo biglietto vincente, ma da 50mila euro.

Nel resto d’Italia, invece, è’ sostanzialmente stabile il dato delle vendite della Lotteria Italia 2019: secondo quanto apprende Agipronews, si viaggia verso i 7 milioni di biglietti staccati e un incasso di 35 milioni di euro, in linea con lo scorso anno. L’edizione 2018, invece, fece registrare un calo delle vendite del 18,6%, rispetto agli 8,6 milioni di tagliandi staccati nel 2017, un decremento dovuto in parte all’assenza del “gratta e vinci” abbinato che, nelle precedenti edizioni, garantiva dei premi istantanei.

Lunedì 6 gennaio, nel corso della trasmissione Rai “Soliti ignoti”, verranno annunciati i biglietti vincenti i premi di prima categoria, di cui il primo da 5 milioni di euro.