Lotteria Italia, 2 biglietti vincenti da 20mila euro venduti a Termoli e Matrice

La dea della Fortuna si è fermata anche a Termoli e Matrice. Tra i 180 biglietti di terza categoria da 20mila euro ciascuno (30 premi in più rispetto allo scorso anno) vincenti della Lotteria Italia, estratti venerdì 6 gennaio 2023, 1 è stato venduto a Termoli. Si tratta del tagliando F 410717. Il secondo di serie C numero 020465 è stato invece venduto a Matrice.

Il primo premio da 5 milioni di euro è andato al biglietto serie D numero 271862 venduto a Bologna. Il secondo da 2,5 milioni – L 486158 – è stato venduto a Roma, il terzo da 2 milioni in provincia a Fonte Nuova: serie L 349605. La Capitale si aggiudica anche il quarto premio da 1,5 milioni con il tagliando E 004737. Il quinto da un milione – serie e numero L 492408 – è stato venduto a Parma. Sono 24.660 i tagliandi della Lotteria Italia 2022 staccati in Molise, in calo del 12,3% rispetto all’edizione precedente: come riporta Agipronews, a Campobasso e provincia sono stati venduti 19.220 biglietti, con un calo del 13,8%. A Isernia, invece, il dato è in flessione con 5.440 tagliandi (-6,5% rispetto all’anno scorso).