Lotta per la Sanità pubblica: «Non ci fermeremo nonostante gli atti di sabotaggio degli striscioni»

Negli ultimi giorni in Molise si sta assistendo ad una manifestazione di lotta per la sanità pubblica. A mobilitarsi, per pretendere la riapertura degli ospedali e di Reparti Covid in Regione Molise, un gruppo di cittadini che, dato le circostanze di impossibilitata manifestazione attiva a causa delle restrizioni sanitarie, hanno deciso di diffondere tramite social network l’iniziativa. In particolare viene richiesta in tempi brevi, la modifica del piano regionale sanitario approvato nella scorsa legislatura, al fine di riaprire gli ospedali chiusi e reparti Covid, per fare fronte all’emergenza sanitaria che ormai è diventata ordinaria. L’iniziativa è partita nei comuni di Guglionesi, San Giacomo Degli Schiavoni, Palata, Termoli, Portocannone, Trivento, Larino, Rotello, Ururi e l’apposizione degli striscioni di protesta si sta estendendo a macchia d’olio anche negli altri Comuni, incluso il Capoluogo Molisano. Gli autori della protesta affermano che, a fronte di un 42% di prestazioni sanitarie fornite da privati che hanno esautorato la funzione del pubblico, bisogna recuperare la centralità della sanità come bene comune e non come oggetto di profitto privato. Gli autori dell’iniziativa sostengono: “continueremo la battaglia per la riapertura di ospedali e reparti Covid in Regione con future iniziative di protesta, nei termini e nei limiti delle restrizioni Covid in atto, al fine di insidiare i decisori politici a garantire nuovamente il diritto alla cura in strutture pubbliche. Non ci fermeremo nonostante gli atti di sabotaggio degli striscioni”.

Cittadini autorganizzati di lotta per la sanità pubblica.

Giuseppe Totaro, Francesco Di Lucia, Vincenzo Lorito, Maurizio La Fratta, Fedele Manes, Giuseppe Rulli, Antonio De Blasiis.