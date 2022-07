Lotta attiva agli incendi e campagna AIB 2022, approvato schema di convenzione

La Giunta regionale ha proceduto ad approvare lo Schema di convenzione tra Regione Molise e Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Direzione regionale del vigili del fuoco del Molise, per l’impiego del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in Molise nell’ambito delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, Campagna AIB 2022.La convenzione prevede che le attività di coordinamento siano affidate alla Sor (Sala operativa regionale) del Servizio di Protezione civile, che assume le funzioni di Soup (Sala operativa unificata permanente) nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi di cui al Decreto del presidente della Giunta regionale n. 43 del 21.06.2022.La Convenzione viene stipulata per lo svolgimento, nel periodo decorrente dal 6.7.2022 e fino all’8.9.2022, per complessivi 65 turni diurni consecutivi, dalle ore 08,00 alle ore 20,00.La competenza della Regione Molise è riferita al solo ambito degli incendi boschivi per i quali la Regione medesima provvede alla gestione dell’evento e alla direzione delle operazioni di spegnimento, mentre quella dei Vigili del fuoco riguarda tutte le altre tipologie di incendio, nonché gli interventi a difesa degli insediamenti civili e industriali, delle infrastrutture e delle persone presenti all’interno delle aree interessate da incendi boschivi.

