Un impegno costante nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle estorsioni e, in generale, la necessità di portare avanti un rapporto di proficua collaborazione con i cittadini da sempre le prime “sentinelle” per scoprire delle azioni criminali. Lascerà il Molise per dirigersi in Puglia il comandante della compagnia carabinieri di Termoli, Fabio Ficuciello, che questa mattina, 11 settembre, ha salutato l’amministrazione comunale nell’ambito di una breve cerimonia che si è svolta presso la sala consiliare di Termoli alla presenza del sindaco Francesco Roberti e del presidente del consiglio comunale Michele Marone. “Conoscevo già il Molise come turista – ha affermato Ficuciello – questa è una bella realtà ma serve attenzione perché come ogni tratto di costa può scatenare degli appetiti. Occorre stare attenti anche a chi investe perché possono esserci dei prestanome”. Un’attività a tutto tondo quella che è stata portata avanti da Ficuciello e che si è risolta in una continua collaborazione con i cittadini e continui controlli del territorio. Tante le operazioni portate a termine per un comando che è stato di successo. A fine mese Ficuciello andrà a dirigere il nuovo comando della provincia di Bat in Puglia (Barletta, Andria, Trani). Il sindaco Roberti ha ringraziato il tenente colonnello per l’impegno profuso sul territorio e la fattiva collaborazione che c’è sempre stata tra le istituzioni. A Ficuciello gli auguri da parte di tutta l’amministrazione comunale per il nuovo incarico in Puglia.

Lotta allo spaccio e all’estorsione, “obiettivi raggiunti”. Ficuciello lascia Termoli Indietro 1 di 2 Avanti