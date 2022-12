Lotta all’Hiv e all’epatite C: successo per lo screening a Campobasso

In occasione della giornata mondiale di lotta e contrasto dell’AIDS – WORLD AIDS DAY 2022 nella giornata di oggi, sabato 3 dicembre, fino alle 22 di questa si svolgerà una campagna di informazione e di screening con l’intento di rafforzare la percezione del rischio dell’infezione da HIV e sensibilizzare sulle modalità di trasmissione e sulle misure di prevenzione.

Tantissime le persone che hanno aderito presentandosi in Piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso . Lo screening è in collaborazione con l’Associazione UNINURSING e la Croce Rossa Italiana Comitato di Campobasso e con il patrocinio del Comune di Campobasso, dell’OPI Campobasso-Isernia, dell’UNIMOL e dell’OMCEO Campobasso. Nella stessa occasione l’ASReM ha realizzato la campagna di screening della infezione da HCV per la lotta all’epatite C. L’AIDS e l’infezione da HIV rappresentano ancora oggi una minaccia. I progressi della scienza hanno però consentito di curare la condizione di sieropositività. Se l’infezione adesso può essere combattuta non bisogna però abbassare la guardia. Per questo è importante sottoporsi ad uno screening diagnostico non limitato solo allo HIV ma anche alla lotta all’Epatite C.

Non abbassiamo la guardia su stigma, paura e disinformazione sull’HIV: la prevenzione, la diagnosi tempestiva e una efficace campagna di comunicazione restano, pertanto, i cardini delle strategie per il contrasto alla malattia al fine di raggiungere l’obiettivo dell’OMS HIV/AIDS: stop all’epidemia entro il 2030.