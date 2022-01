Lotta all’evasione, Campobasso ‘recupera’ 1,3 milioni. Il sindaco: “Segnali importanti, ma c’è tanto lavoro da fare”

“Molti non si sono accorti di un fatto importante: il nostro bilancio ha retto grazie al recupero di cifre interessanti dell’evasione”. Il sindaco Gravina ha spiegato così, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, gli obiettivi raggiunti dall’amministrazione in tema di fisco. Spesso passato in secondo piano, si tratta di un aspetto che influenza particolarmente il bilancio complessivo della città di Campobasso, da sempre a caccia di quelle cifre ‘oscure’ in grado di risollevare il binomio servizio/investimenti. “I numeri parlano chiaro – ha spiegato il primo cittadino – il recupero è da oltre 1,3 milioni di imposte evase. Non è stato apprezzato questo aspetto, che al contrario ha permesso al bilancio – chiuso perfettamente nei tempi – di reggere, così come magari non sta avvenendo altrove. Mi sento di fare i complimenti alla struttura, trattandosi di soldi già incassati, che hanno permesso appunto di chiudere in maniera sana anche il 2021, reggendo tutte le spese e mandando avanti la gestione ordinaria e straordinaria”.

Segnali di risveglio che non devono far abbassare la guardia, per stessa ammissione del sindaco. Sull’evasione (ancora sontuosa) e non solo. Rilanciare gli investimenti, in un 2022 delicatissimo sul fronte opere pubbliche, è ad esempio il primo tassello per un corretto flusso della macchina amministrativa. Le critiche giunte dall’opposizione risuonano costanti. “Si può fare sempre meglio, sappiamo che si può fare meglio – aggiunge il sindaco sul fronte fisco e sui prossimi step – altresì credo che con le difficoltà nell’ultimo biennio, riusciamo a portare avanti il nostro programma originario con una visione d’insieme ben focalizzata su un futuro migliore”.

Il primo esame del nuovo anno, sistemati i conti, è quello sulle scuole. Gli spaventosi ritardi procedurali hanno arenato la ricostruzione del plesso di Mascione, giacchè al comune e all’amministrazione 5 Stelle toccherà il compito di sciogliere il nodo e consentire all’opera di fiorire. Anche qui, previsto subito un dibattito infuocato.