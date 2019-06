Lotta al lavoro nero, venditori ambulanti nel mirino del NIL

CAMPOBASSO

Il personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Campobasso e Isernia e i carabinieri del capoluogo isernino, nell’ambito dell’operazione “Volo degli angeli” riguardante le festività del Corpus Domini appena trascorse, hanno scoperto diversi casi di lavoro sommerso e irregolare tra i venditori ambulanti di generi alimentari e bevande. In particolare, sono state sanzionate otto aziende con 2 lavoratori in nero e 20 irregolari e, in due casi, è stata disposta la sospensione dell’attività. Scoperti, inoltre 9 lavoratori, due collaboratori familiari e un minorenne sprovvisto di visita medica di idoneità al lavoro per un totale di 40mila euro di sanzioni amministrative comminate.