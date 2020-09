Lotta al Covid, Bruxelles dà il via libera all’uso dei fondi del Molise

Via libera della Commissione europea alla modifica di quattro programmi operativi in Italia per un totale di 233,6 milioni di euro a favore di Basilicata, Lazio, Molise, e del programma operativo nazionale Città metropolitane. Il provvedimento, reso possibile dalla flessibilità concessa da Bruxelles per far fronte all’emergenza Coronavirus, permetterà di facilitare l’utilizzo dei fondi Ue per affrontare l’impatto negativo della crisi con un aumento del 100 per cento del tasso di cofinanziamento dell’Ue. Secondo l’esecutivo comunitario, ciò consentirà il potenziale assorbimento di tutti i margini di bilancio disponibili nell’ambito di questi programmi. Nello specifico, il sostegno approvato da Bruxelles permetterà di aiutare le Pmi a livello finanziario, di rafforzare il sistema sanitario con l’acquisto di attrezzature mediche, e di investire nella ricerca.