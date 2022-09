Lotito: “Togliere dal commissariamento la sanità e restituire ai molisani la possibilità di pianificare”

Il candidato di Fi all’uninominale del Senato: “Strumentalizzato lo stop alla Radioterapia. Sbagliata in partenza la dotazione di 600 milioni per 300mila abitanti tutti concentrati in un posto”. L’appello di Cesa (Udc) in corsa al maggioritario per la Camera: “Il centrodestra ha bisogno di tutte le forze moderate, in particolare dei Popolari per l’Italia”

“Bisogna togliere dal commissariamento la sanità del Molise e ridare ai molisani la capacità di pianificazione. Servono ospedali di prossimità avendo una popolazione di persone di una certa età che devono anche fare i conti con una viabilità difficile”. E’ quanto ha affermato il candidato all’uninominale del Senato nella circoscrizione del Molise, Claudio Lotito, intervenendo con Lorenzo Cesa (Udc) a un appuntamento elettorale a Campobasso. “La dotazione per la sanità in Molise è di 600 milioni ed è una dotazione sbagliata in partenza perché – ha spiegato ancora Lotito – avviene pro capite sulla base di una popolazione di 300mila abitanti concentrati tutti su un posto con un deficit di infrastrutture stradali e digitali”.

Il candidato forzista ha anche fatto un passaggio sull’annuncio dei vertici dell’ospedale Gemelli di Campobasso di interrompere la radioterapia per i molisani a partire dal 1° ottobre prossimo difendendoil Governatore Donato Toma che oggi ha annunciato un decreto per la ridistribuzione del budget all’ospedale privato convenzionato: “Questa storia della radioterapia che si interrompe per i molisani è una tempesta in un bicchiere d’acqua, è stata strumentalizzata. Siamo contro le strumentalizzazioni, bisogna dare risposte su questi problemi, ma Toma ha già scritto al Mef perché è commissario e deve seguire un percorso già tracciato”, ha concluso Lotito.

“La coalizione di centrodestra ha bisogno di tutte le forze”. E’ stato questo, invece, l’appello di Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc e candidato all’uninominale per la Camera in Molise, “a tutti quei moderati che non hanno rappresentanza nazionale, in particolare ai popolari per l’Italia. Siamo certi che il nostro appello sarà accolto”.