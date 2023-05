Lotito tesse la tela, 1° Maggio di campagna acquisti per Forza Italia

Il senatore ha incontrato Di Lucente, Di Baggio, Calenda, Nico Romagnuolo e Nicola Cavaliere che saranno tutti in lista

Un Primo Maggio di intenso lavoro per il coordinatore regionale di Forza Italia e senatore molisano Claudio Lotito. Che ha incontrato alcuni esponenti politici per blindare le candidature in lista. La prima operazione, ritenuta la più importante, si è svolta nel pomeriggio presso l’Hotel Europa di Isernia. Dove Lotito ha incontrato i consiglieri regionali Di Lucente e Di Baggio: con entrambi il confronto sarebbe stato positivo e il senatore avrebbe ricevuto la garanzia della loro presenza nella squadra di Forza Italia che correrà alle prossime elezioni regionali. Per Di Baggio si tratta di una conferma non scontata, visto che il capogruppo in Consiglio regionale degli Azzurri era dato molto vicino all’Udc. Quello di Di Lucente, invece, è un acquisto importante, dal momento che l’esponente dei Popolari per l’Italia è ritenuto un campione di preferenze: nel 2018 ne ha ottenute 1686. Il senatore si è poi spostato di poco metri per un summit con Filomena Calenda, pronta anche lei a sposare il progetto forzista.

Lotito ha poi avuto un confronto con Nico Romagnuolo e avrebbe ottenuto anche da quest’ultimo la disponibilità a correre per la tornata di fine giugno con Forza Italia. Partito a cui è molto vicino anche l’assessore Cotugno che ha aderito al gruppo in Consiglio, ma il suo ingresso in lista non è dato per scontato.

La giornata di Lotito si è conclusa con il faccia a faccia con l’assessore Nicola Cavaliere, primo eletto del partito Azzurro 5 anni fa con 1931 voti. Con il titolare dell’agricoltura il discorso si è spostato sulla candidatura a presidente della coalizione. Che potrebbe essere decisa già domani nel vertice romano. I bookmakers danno sempre favorito Francesco Roberti e non è un mistero del veto che Cavaliere aveva posto sul sindaco di Termoli. A giorni scopriremo se l’opera di convincimento di Lotito sia andata a buon fine. mdi