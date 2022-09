Lotito si ferma in un bar a San Giovanni: per ora vince a biliardino ma è pronto a restare in Molise

Giornata impegnativa quella di ieri per Claudio Lotito, candidato all’Uninominale del Senato per il centrodestra. Tra una conferenza stampa e incontri con istituzioni, associazioni e cittadini, il presidente della Lazio in serata ha fatto una passeggiata anche nel quartiere San Giovanni di Campobasso.

Per lui sosta in un bar dove è stato invitato a giocare a biliardino. Non si è tirato indietro ed anzi ha mostrato di saperci fare. «Per ora vivo in Molise e starò qui fino al 25 settembre – ha dichiarato. E in caso di esito positivo delle elezioni, metterò un punto di riferimento in regione e verrò sicuramente una volta a settimana.

Ho conosciuto una terra piena di risorse e belle persone, – ha proseguito – una piacevole scoperta. Farò di tutto per stare a Roma nei posti dove si prendono le decisioni importanti per fare in modo che il Molise possa uscire dall’isolamento.»E chissà che il gol fatto a biliardino possa anche essere di buon auspicio per il Campobasso per dopodomani.

IL VIDEO