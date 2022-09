Lotito ringrazia i santi medici, in prima fila in cattedrale

Claudio Lotito si è alzato ben presto, a Campobasso, per essere presente in tempo, e in prima fila, alla messa dei Santi Cosma e Damiano in cattedrale. Oggi, ricorrenza dei Santi Medici Cosma e Damiano, è una delle feste religiose tra le più importanti per Isernia, insieme a quella di San Pietro Celestino. Lotito, con la sua presenza in cattedrale, al fianco del sindaco di Isernia, Castrataro, ha voluto pubblicamente testimoniare una vicinanza alla cittadinanza isernina.