Lotito prima il confronto: «Puntare su sanità e infrastrutture», poi altra tappa nei bar: dopo il bigliardino, vince una partita a carte

Ieri la visita a Tufara per il candidato del centrodestra all’Uninominale del Senato

Lotito ha partecipato nella giornata di ieri, martedì 13 settembre, all’incontro di presentazione suo e degli altri candidati di Forza Italia e Fratelli d’Italia a Tufara. Nel suo intervento ha sottolineato le priorità per il Molise: sanità e infrastrutture. Ha poi ribadito la sua intenzione di sostenere giovani e anziani di qualsiasi parte del territorio regionale.

“E’ assurdo che i parlamentari molisani dei 5 Stelle e Leu non abbiano fatto niente per voi . ha detto – Non è possibile andare a Roma e non avere interlocuzioni concrete negli uffici importanti. Del resto non dimentichiamoci che uno di questi, in aula, letteralmente… dormiva. La politica non si fa così. La politica è sostegno diretto e assistenza e indirizzo. Al Molise manca una vera cabina di regia in grado di supportare le iniziative individuate per ridare forza e dignità a un territorio e a persone meravigliose che tuttavia si sentono dimenticare. Per me l’espressione ‘non si può fare’ e la parola ‘scoramento’ non esistono. Sono qui e mi sto appassionando sempre di più a questa sfida.

Vi sto conoscendo, ovunque, nei centri più grandi e nei paesini del Molise interno. Siete laboriosi, accoglienti e tanto attaccati alle radici. Questi sono valori importanti che non vanno dispersi ma alimentati. Ma gli ultimi vostri rappresentanti parlamentari vi hanno voltato le spalle. Con me questo non succederà”. L’incontro si è svolto nel cortile interno del castello di Tufara, splendida fortezza di origine medievale che sovrasta la vallata del Fortore.I candidati sono stati presentati dal sindaco Gianni Di Iorio, presente l’assessore regionale di Fratelli d’Italia Quintino Pallante.Ieri sera, pertanto, dopo l’incontro con la cittadinanza, prima di riprendere il tour nelle altre realtà del Molise, è stato invitato a fare una partita a scopa.

