Lotito lancia la candidatura: “Voglio cambiare la regione”. Campobasso Calcio? “Sono a disposizione”

A Campobasso la presentazione della squadra del centrodestra alle prossime elezioni Politiche del 25 settembre.”Darò voce laddove sarò eletto in Parlamento”

“Voglio che il Molise diventi una grande regione e non una di serie B. Bisogna rivedere le infrastrutture perché la regione è isolata”. E’ arrivato al Centrum Palace di Campobasso per la presentazione della sua candidatura Claudio Lotito, candidato all’uninominale al senato in quota Forza Italia alle elezioni del prossimo 25 settembre.

Presente anche il coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani. “Voglio che il Molise diventi una grande regione e non una di serie B. Bisogna rivedere le infrastrutture perché la regione è isolata”, ha affermato Lotito ai giornalisti prima della conferenza stampa di presentazione. E sulla sanità ha detto: “Sono venuto qui non per rimuovere il ruolo degli amministratori ma integrarlo. Darò voce forte laddove sarò eletto in Parlamento per il Molise”.

E sul caso del Campobasso Calcio è stato chiaro: “Voglio risarcire il Campobasso e che torni nel calcio professionistico anche rimettendoci di persona. Oggi la Lazio deve ridare qualche cosa al Campobasso e io sono a disposizione per darlo. Al di là della giustizia sportiva dobbiamo risolvere il problema del Campobasso. Io dico che quello che è successo va messo da parte bisogna guardare al futuro”.

Rilanciare il Molise attraverso nuove infrastrutture e viabilità e puntare su un impegno concreto nei confronti di Bruxelles per fermare il caro bollette “anche attraverso una chiusura della borsa dedicata come si fa per quella normale per eccesso di rialzo, ma la campagna elettorale deve andare avanti”. E’ questa la posizione di Antonio Tajani arrivato in Molise per presentare le candidature della squadra del centrodestra alle prossime elezioni Politiche del 25 settembre.

Sotto la lente i fondi del PNRR: “siamo riusciti ad ottenere dal Governo Draghi più fondi per il sud che non significa puntare su un sud assistito ma protagonista”. In Molise è arrivato anche Lorenzo Cesa, coordinatore dell’Udc e candidato al maggioritario alla Camera dei Deputati.

“Abbiamo intenzione di presentare una proposta di legge per quelle che sono le emergenze della regione dalla viabilità alle aree interne allo spopolamento per evitare che i giovani vadano fuori regione”. Cosa ha puntato su uno dei cavalli di battaglia del centrodestra, la ‘filiera’ degli amministratori.

“L’obiettivo è lavorare per questa regione e costruire una squadra di collegamento tra Roma e gli amministratori locali, comprensiva delle categorie dell’associazionismo e lavorare insieme per il bene di questa regione”.