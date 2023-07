Lotito incontra Roberti e candidati FI: “Tanti obiettivi per il Molise, asse con il Governo”

Il senatore e coordinatore del partito in Molise ha tracciato la rotta con il neo governatore e gli altri esponenti che hanno corso per le Regionali

“In vista dei cinque anni che ci aspettano alla guida del Molise, ieri, con il governatore Francesco Roberti, ho incontrato tutti i candidati della lista Forza Italia. È stata l’occasione per ringraziarli ancora una volta del grande impegno messo in campo durante la campagna elettorale e per tracciare insieme la rotta alla luce dell’ottimo risultato raggiunto, così da onorare la fiducia che ci è stata accordata dai cittadini molisani”. Lo dichiara il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Molise Claudio Lotito. “Abbiamo tanti obiettivi da raggiungere per il futuro della regione. Possiamo farlo anche grazie ad un forte raccordo tra il territorio, il Parlamento e il Governo, un asse imprescindibile che contribuirà a garantire lo sviluppo del Molise con misure e interventi concreti. Il centrodestra è pronto a governare con entusiasmo la regione nell’interesse dei cittadini, lo faremo con un presidente credibile, forte e autorevole”, conclude.