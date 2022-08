Lotito: «In Molise tremila problemi, se necessario risolverò anche quello del Campobasso»

“Vi stancherete di me perché sono abituato a prendere impegni e portarli a termine”. E’ quanto affermato da Claudio Lotito arrivato a Termoli assieme a Giorgia Meloni per la campagna elettorale in vista delle Politiche del 25 settembre. Lotito è intervenuto sulla questione del Campobasso Calcio che lo aveva visto protagonista nei giorni scorsi. “Ho solo detto che sono a disposizione per risolvere questo problema al pari di quello che ho fatto con la Lazio e la Salernitana. Il Molise ha bisogno di rilanciare anche il turismo per costruire un valore aggiunto”.