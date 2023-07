Lotito, il neo presidente e una cerchia ristretta di esponenti di Forza Italia a cena a Venafro

In tarda mattina il comunicato stampa di Claudio Lotito nel quale il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Molise ha annunciato di aver incontrato tutti i candidati del partito alle Regionali. Secondo i ben informati, però, alla cena, che si è svolta presso la Tenuta Santa Cristina di Venafro, c’era una cerchia ristretta di esponenti degli Azzurri. Sarebbero, infatti, stati presenti il senatore Lotito e il suo segretario, Nicola Cavaliere e il suo segretario, Roberto Di Baggio, Linda Dall’Olio, Filomena Calenda, Andrea Di Lucente, il neo presidente Francesco Roberti accompagnato dalla moglie. Breve apparizione anche per Vincenzo Cotugno che ha salutato, si è intrattenuto con Lotito e Roberti e poi è andato via. Una cena che si sarebbe protratta fino a tarda notte durante la quale si sarebbe parlato di strategie politiche e programmazione, con un faro particolare accesso sulla sanità.

Donato Toma la scorsa settimana ha spostato il suo ufficio a via Genova, trasferendosi in quello riservato alla struttura commissariale alla sanità. E l’ex presidente dovrebbe restare al suo posto anche dopo la proclamazione di Roberti. Tuttavia, nel caso Toma non volesse più svolgere il ruolo di commissario, il suo posto potrebbe non essere preso da Francesco Roberti. Sempre secondo i ben informati, infatti, sembrerebbe che il neo governatore non abbia l’intenzione di svolgere il ruolo di commissario.