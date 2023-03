Lotito al timone di FI, gli auguri di Cavaliere ed un grazie al lavoro della Tartaglione

“Dopo le nuove nomine dei coordinatori regionali indicate dal presidente Silvio Berlusconi, desidero ringraziare a nome mio, dei tanti amministratori locali e degli elettori di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione per il lavoro che ha svolto con dedizione ed impegno in questi 6 anni di coordinamento di Forza Italia”. Sono le parole dell’assessore regionale Nicola Cavaliere.

“Con lei ho condiviso molte sfide e successi, portando Forza Italia ad affermarsi con risultati straordinari, nelle varie competizioni elettorali in Molise, dalla vittoria delle ultime regionali alle politiche dello scorso settembre. Contestualmente esprimo gli auguri di buon lavoro all’amico Claudio Lotito per il prestigioso incarico di coordinatore regionale di Forza Italia in Molise. Sono certo che la sua guida appassionata, determinata e concreta darà al partito e all’intera coalizione di centro destra, quella compattezza e quella coesione necessarie per conquistare nuovi traguardi e successi in vista delle imminenti elezioni regionali e delle europee del prossimo anno”.