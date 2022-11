Lotito a tutto campo negli studi del Quotidiano: «Soluzioni immediate per le emergenze del Molise»

Potrebbe essere il nuovo commissario di Forza Italia in Molise, chiamato ad unire le varie anime del partito, dilaniato dopo le elezioni del 25 settembre e in vista delle Regionali di primavera. Si è detto disponibile, seppur non confermando l’indiscrezione, a creare unità in Forza Italia. Il senatore Claudio Lotito è stato ospite negli studi del Quotidiano del Molise, per la sua prima trasmissione, ed ha accettato l’invito della redazione. Regionali di primavera, soprattutto sanità e Decreto Molise. Ma anche precari del Covid e immancabili battute sul calcio. Il senatore, intervistato dal direttore editoriale Mimmo di Iorio, ha annunciato anche «soluzioni imminenti per le emergenze immediate del Molise».