Lotito a Montemitro e Montefalcone: “Il Molise interno merita il massimo impegno”

Non solo i centri più grandi, il tour di Claudio Lotito per incontrare i molisani, prosegue anche nei paesi più piccoli del Molise, per esempio a Montemitro, circa 300 abitanti, dove il candidato al Senato nel collegio Uninominale Molise, si è recato nel pomeriggio di ieri per incontrare buona parte della comunità. Si è parlato ovviamente di spopolamento, di isolamento infrastrutturale stradale e digitale e di sanità. “Sono le nostre priorità, i punti sui quali batteremo i pugni in Parlamento”. A margine del confronto Lotito ha spiegato così le ragioni del suo tour nel Molise interno: “In questi paesi capisce tanto del Molise e dei problemi reali che ci sono. Tutti hanno gli stessi diritti, il territorio merita ovunque a stessa attenzione. Lotito ha poi raggiunto Montefalcone nel Sannio dove ad attenderlo cercano circa 100 persone. Applausi per lui come testimonia questo video. Dure le sue critiche ai 4 parlamentari uscenti dei 5 Stelle e alla deputata di Leu, rei di “Non aver mosso un dito per la loro terra. Non conta essere molisani all’anagrafe, conta avere interlocuzioni con chi prende le decisioni, conta farsi sentire e rivendicare quanto vi spetta come cittadini. Da due settimane vivo stabilmente in Molise e ci sarò ancora e oltre. Vi stancherete di me…” ha concluso scherzando con i presenti.