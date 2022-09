Lotito a Giorgetta: “In Molise gente stupenda, daremo soluzioni per risolvere i problemi’

Il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti è arrivato a Termoli per la visita istituzionale programmata in terra molisana. Prima tappa al Consorzio Industriale. Ad accoglierlo i candidati del centrodestra al Senato e alla Camera tra i quali Claudio Lotito

L’imprenditore laziale, che da giorni è in pianta stabile a Campobasso per girare ovunque in regione, con grande attenzione ai paesino del Molise Interno,, ha rivolto al ministro una sorta di introduzione conoscitiva del nostro territorio: «Sono rimasto ammaliato da questa regione non solo per le bellezze naturali, come dicevo al ministro, ma per la qualità delle persone, fantastiche, di grande accoglienza, sensibilità ed educazione. Però sono persone che si sentono isolate. Noi siamo qui per dare certezze e non mere speranze. I problemi che abbiamo incontrato e conosciuto girando il Molise palmo a palmo sono tutto sommato di piccola entità, facilmente risolvibili. – ha affermato Lotito rivolgendosi a Giorgetti – Una sanità commissariata da 13 anni per 80 milioni di euro: ma i parlamentari del Molise cosa hanno fatto in questi anni, con un governo a trazione PD? Oggi si presentano con lo stesso problema non dando modo al territorio di fare una programmazione basata sugli ospedali di prossimità, ad esempio. La dotazione data, poi, non è sufficiente perché considerata pro capite: un conto è avere 300mila abitanti concentrati in un quartiere di Roma e un conto è averli sparsi a macchia di leopardo su un territorio molto più ampio, difficile dal punto di vista orografico, con una serie di infrastrutture fuori dalla logica per una regione nel 2022″.