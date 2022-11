Loss and Damage: pagare per i propri errori

di Marianna Meffe

Il vecchio detto dice “chi rompe paga e i cocci sono suoi”.

In questo caso, ad essersi rotto è l’equilibrio del nostro pianeta, ma, per fortuna, i ricchi da oggi pagheranno un po’ di più: è questo uno dei risultati maggiori della COP27, l’annuale conferenza sul clima, conclusasi il 20 novembre.

Al termine dei negoziati, tenutisi in Egitto, si è infatti provveduto a stabilire un fondo di loss and damage, con cui i paesi più ricchi aiuteranno finanziariamente i paesi meno sviluppati, quelli cioè responsabili in misura minore del cambiamento climatico ma maggiormente soggetti alle sue conseguenze.

Ci sono anche delle critiche, relative a quanto poco si sia fatto sul tema della mitigazione delle emissioni: fondamentale, in quanto le attuali strategie di compensazione da sole non sono sufficienti a bilanciare il ritmo di emissioni di CO2 e altri gas serra.

È anche controproducente ostinarsi a non arginare le proprie emissioni, proprio ora che occorrerà pagare doppiamente per esse (sul fronte monetario e su quello ambientale).

Di certo, però, l’inserimento di una “penale” è il primo passo verso una maggiore responsabilizzazione in quella che è ormai una lotta più per la sopravvivenza, che contro i cambiamenti climatici.

Insomma, le Nazioni hanno preso coscienza del fatto che a giocare a puntarsi il dito contro, il gioco si inceppa.

Il provvedimento, in ogni caso, si inserisce nella scia di una lodevole quanto recente tendenza, da parte delle Nazioni più ricche, a prendere atto del proprio peso nei processi climatici.

È il caso della Danimarca, che ben prima che il fondo diventasse realtà, a settembre 2022, ha disposto lo stanziamento di 13 milioni di euro per risarcire i paesi più vulnerabili ai danni del cambiamento climatico.

O della Nuova Zelanda, dove il primo ministro Arden sta spingendo per far approvare una legge che imponga tasse salate agli allevatori per le emissioni del loro bestiame (il metano, contenuto nelle flatulenze corporee, è infatti uno dei gas serra più pericolosi).

Insomma, a volte i proverbi ci azzeccano: anche in questo contesto, chi fa più danni, paga.

Peccato solo che i cocci alla fine siano di tutti.