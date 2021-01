“L’ospedale Cardarelli è su Viale Luigi Montalbò, non più su Contrada Tappino”. I nipoti del chirurgo incalzano Asrem

Una lettera accorata, recapitata direttamente al direttore generale Asrem Oreste Florenzano, per chiedere la modifica dei moduli ufficiali inserendo Viale Prof. Luigi Montalbò come luogo di ubicazione del presidio ospedaliero “Cardarelli” di Campobasso. Il ‘richiamo’ giunge direttamente dai nipoti del chirurgo, scomparso nel 1966. “Dall’ottobre 2011 – si legge nel documento inviato da Nino Montalbò, firmatario – il presidio è ubicato in viale Montalbò, anche se la modulistica ufficiale di tutti i servizi continua ad annoverare detta struttura in Contrada Tappino”.

Ricostruito anche il momento chiave dell’avvicendamento: fu il comune di Campobasso, esortato dall’Ordine dei medici, farmacisti e odontoiatri della provincia, a modificare la toponomastica comunale, inserendo appunto il Cardarelli su viale Luigi Montalbò, intitolando al chirurgo la strada di accesso all’ospedale. Era il 2011.

Ciò nonostante, per Asrem e i documenti ufficiali il cambio non di denominazione non sarebbe mai avvenuto. “Anche a nome delle mie sorelle, visto che siamo i nipoti del fondatore dell’ospedale di Campobasso, le chiediamo – conclude rivolgendosi a Florenzano – l’inserimento del corretto luogo di ubicazione: viale Prof. Luigi Montalbò”.