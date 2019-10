L’ospedale barattato con un elicottero. Sindaci pronti a riconsegnare le fasce tricolore

Riunione nel pomeriggio dei primi cittadini altomolisani e dell’Alto Vastese per difendere il San Francesco Caracciolo

AGNONE. Nel giorno della protesta in difesa dell’ospedale “F.Veneziale” di Isernia c’è un’altra comunità che si stringe attorno al suo presidio sanitario. È quella di Agnone che teme per le sorti del San Francesco Caracciolo. Oggi pomeriggio (martedì 29 ottobre), presso il Comune si è tenuta una riunione presenziata dal sindaco Lorenzo Marcovecchio a cui hanno preso parte anche diversi primi cittadini altomolisani e del vicino Alto Vastese. L’incontro, a porte chiuse, è servito per programmare una strategia di lotta condivisa: molto probabilmente gli stessi primi cittadini riconsegneranno in maniera simbolica le fasce ai prefetti di Isernia e di Chieti. Le notizie provenienti dal nuovo Piano Operativo Sanitario 2019/2021, la cui redazione ancora resta un mistero, non lasciano ben sperare considerato che, alcune voci di corridoio prospettano un declassamento del presidio: da ospedale di area disagiata a ospedale di comunità, sulla falsariga di quanto già accaduto al Santissimo Rosario di Venafro. L’Ospedale di Comunità è riservato a quei pazienti che, pur non presentando patologie acute ad elevata necessità di assistenza medica, non possono tuttavia essere assistiti adeguatamente a domicilio per motivi socio-sanitari. Possono accedervi, ad esempio, malati affetti da patologie croniche che periodicamente necessitano di controlli o terapie particolari, persone che a seguito di malattie acute o evolutive necessitano di terapie difficilmente erogabili a domicilio. Niente a che vedere con un ospedale, il San Francesco Caracciolo per l’appuntamento, che negli anni scorsi ha rappresentato un’eccellenza per la sanità molisana. L’importanza strategica del presidio, considerate le caratteristiche geomorfologiche della zona, è di assoluta rilevanza, soprattutto per le patologie tempo-dipendenti. Tale aspetto è emerso anche in un recente incontro organizzato dal comitato di protesta “Il cittadino c’è” e a cui hanno preso parte molti cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Il soccorso alla popolazione, secondo quanto trapela dal nuovo Pos, potrebbe essere garantito attraverso una postazione di eliambulanza che sorgerà nei pressi del presidio. Un elicottero al posto di un ospedale. Uno scambio alla pari?