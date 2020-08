“L’orto di Angelo”: nel pomeriggio di domenica 30 agosto la Festa del Raccolto

E’ in programma per domenica prossima (30 agosto) l’ultimo degli appuntamenti estivi con l’Orto di Angelo. Dopo aver seguito le varie fasi della coltivazione degli ortaggi, dalla messa a dimora delle piantine alla comparsa dei primi fiori, contadinelle e contadinelli potranno infine raccogliere i frutti del loro impegno. La “Festa del Raccolto” avrà inizio alle ore 16.30, presso la “Locanda delle Muse”, in località “Borgata Leone” di Pozzilli. Alle ore 17 si entrerà nel vivo della manifestazione, con la raccolta dei pomodori e delle patate novelle. Seguirà, con il coivolgimento dei genitori, la degustazione dei prodotti di stagione.

Successivamente la comitiva raggiungerà “Monte Leone” (una salutare passeggiata di 500 metri) dove sarà festa grande, grazie anche all’arrivo del “pellerossa” Sake Mato, con il suo fedele e bellissimo cavallo Appalosa. Prevista, inoltre, una “sorpresa” che non mancherà di entusiasmare adulti e bambini.

“E’ più che mai necessario -queste le considerazioni dell’ambientalista Angelo Bucci, promotore dell’iniziativa- trasmettere ai giovani il concetto della ecosostenibilità alimentare, affinchè sviluppino un percorso di vita improntato al rispetto del pianeta e, in definitiva, della vita stessa. Coltivare l’orto significa nutrirsi di prodotti sani e genuini, a km zero e nel rispetto della stagionalità”.