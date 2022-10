Lorenzo Fontana (Lega) eletto presidente della Camera, l’opposizione non applaude

La candidata del Pd e Sinistra Italiana e Verdi, Maria Cecilia Guerra, ha ottenuto 77 voti; Cafiero de Raho del M5S ne ha ottenuti 52, mentre Matteo Richetti del Terzo Polo ha racimolato 22 preferenze. Meloni: “Buona la prima anche qui, andiamo spediti”

Il candidato del centrodestra Lorenzo Fontana (Lega), anti Lgbt e antiabortista, ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti ed è il nuovo presidente della Camera con 222 voti. A sancire il superamento del traguardo, mentre ancora il presidente provvisorio Ettore Rosato stava scrutinando le schede, è stato un lungo applauso in aula da parte dei deputati del centrodestra, mentre l’opposizione è rimasta in silenzio. La candidata del Pd e Sinistra Italiana e Verdi, Maria Cecilia Guerra, ha ottenuto 77 voti; Cafiero de Raho del M5S ne ha ottenuti 52, mentre Matteo Richetti del Terzo Polo ha racimolato 22 preferenze. I votanti sono stati 392, la maggioranza richiesta 197, mentre le schede disperse sono state 2, le bianche 6, le nulle 11.

“Anche qui alla Camera buona la prima. Stiamo procedendo in modo spedito, sono contenta e faccio le mie congratulazioni a Fontana”. Lo ha affermato la leader di FdI Giorgia Meloni commentando in Transatlantico l’elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera.