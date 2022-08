Su Rai 3 uno dei candidati alle Politiche 2022 del Molise. Si tratta di Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc, candidato alla Camera nell’uninominale per il Centrodestra. È una delle poche volte, fatta eccezione per Berlusconi, che un candidato in Molise, abbia una ribalta così importante. Cesa sarà ospite di Lucia Annunziata domani alle 15,30 nel programma “Mezz’ora in più”.