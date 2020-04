Lorenzo, 9 anni: «Nel mio video vi mostro le regole del Coronavirus»

I consigli del piccolo di Campobasso sono stati caricati nella gallery dei contenuti del dipartimento per le Politiche della Famiglia che fa capo al Governo

CAMPOBASSO. Lorenzo, 9 anni, di Campobasso in un video spiega le regole del Coronavirus con chiarezza e semplicità. La sua “performance” è stata inserita nei contenuti multimediali #Cistodentrogallery del Dipartimento per le Politiche della Famiglia che fa capo al governo italiano. Oltre ai classici consigli di prevenzione, Lorenzo invita a studiare, come se si fosse davvero a scuola, utilizzando la nuova App che si chiama “Google Classroom”.