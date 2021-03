L’ordine dei medici torna a chiedere la vaccinazione per tutto il personale degli studi professionali

“L’OMCEO, – si legge in una nota – nel ringraziare tutto il personale medico impegnato sul territorio e nelle strutture ospedaliere nell’assistenza a pazienti affetti da COVID, ribadisce l’assoluta necessità di procedere a vaccinazione di tutto il personale degli studi professionali medicici/odontoiatrici, al fine di conseguire, per tutti gli ambulatori e il prima possibile, la condizione COVID-free, propedeutica alla corretta prosecuzione delle cure ed alla messa in sicurezza del territorio.

L’Ordine, inoltre, coglie l’occasione per confermare la sua vicinanza ai medici ospedalieri, così drammaticamente gravati nella loro attività da croniche carenze tecnologiche e di personale e stigmatizza qualsiasi tentativo di attribuzione di responsabilità agli stessi per ciò che riguarda eventuali disservizi, deficit organizzativi e sicurezza degli impianti.”