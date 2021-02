L’ordine dei Medici in rivolta: “Subito i vaccini o lasciamo l’Unità di Crisi. Siamo stati umiliati”

L’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Campobasso ha comunicato l’intenzione di abbandonare l’Unità di Crisi regionale se non saranno accolte le proprie istanze. Chiedono di non essere discriminati rispetto alle altre categorie di medici e di poter accedere come categoria alla vaccinazione. Questa mattina la conferenza stampa tenuta dal presidente dell’Ordine Carolina De Vincenzo, dal vicepresidente e dal rappresentante degli Odontoiatri Domenico Coloccia. Un incontro durante il quale hanno parlato di insopportabile umiliazione e di fatto immorale. Soprattutto perché non hanno ricevuto alcuna risposta dalle autorità competenti rispetto alle loro richieste.

Un momento della conferenza stampa