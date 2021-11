L’ordine dei medici: “Collega no vax? Dall’Asrem nessuna segnalazione”

Il presidente Di Gregorio: “Sconcerto comprensibile. La posizione dell’Ordine è pro vaccino”

“La Posizione dellOrdine pro vaccino è fuori di dubbio. Comprendiamo lo sconcerto dettato dal caso di Termoli ma vogliamo togliere velo da qualsiasi ipotesi di inadempienze da parte dellOrdine. Abbiamo lavorato tanto come categoria”. A parlare è Giuseppe Di Gregorio, presidente dell’ordine dei medici di Campobasso. In una conferenza stampa il professionista ha fatto chiarezza, in merito alle competenze dell’ordine, in seguito alla vicenda che ha avuto come protagonista il medico di Termoli e le sue dichiarazioni in merito ai vaccini. “La vicenda di Termoli Necessita una risposta corale nell’interesse di tutti. Dobbiamo e vogliamo rimarcare che l’Ordine non ha potere di indagine e sospensorio. Il medico di Termoli è iscritto all’ordine di Ancona. Noi non abbiamo avuto segnalazioni dallAzienda sanitaria regionale di medici no vax. Vogliamo infine ricordare che la categoria medica è stata la prima ad essere vaccinata e abbiamo dato anche buon esempio”.

