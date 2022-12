L’Orchestra Sinfonica del Molise punto di riferimento per gli studenti dei Licei Musicali

Il 13 dicembre presso l’Auditorium del Liceo Classico “Mario Pagano” di Campobasso attività performativa

Nasce da uno dei principali obiettivi previsti dallo Statuto dell’Orchestra Sinfonica del Molise, l’attività performativa che l’OSM terrà il prossimo 13 dicembre presso l’Auditorium del Liceo Classico “Mario Pagano” di Campobasso.

Stimolare l’interesse verso la musica attraverso il suo ascolto, indirizzare la passione degli studenti nei confronti della musica classica verso il naturale e necessario studio presso i Licei Musicali ed il Consevatorio muovendo dalla curiosità che l’ascolto della musica dal vivo riesce a determinare.

Una compagine di soli archi quella che si esibirà al liceo classico del capoluogo, anche per sostenere ed amplificare una categoria di strumenti che suscita meno interesse presso gli adolescenti.

Violini, viole, vioalloncelli e contrabbassi gli strumenti che si “presenteranno” agli studenti della Scuola Montini per aprire loro una prospettiva musicale capace di irrobustire la loro più ampia esperienza culturale per poter magari pensare di proseguire gli studi presso il locale Conservatorio “Perosi”. Si tratta, di un “confronto” tra bimbi e la grande musica che è quella classica. Anche perché la Montini persegue da sempre un’idea di crescita in ambito musicale. Nel caso in questione il pubblico è composto da bambini di Seconde e Terze della Primaria anche loro coinvolti in un percorso di crescita e sensibilizzazione per la musica proprio perché non c’è età che risulti esente dal mondo della musica,

L’Orchestra Sinfonica del Molise, attraverso l’attività di diffusione della musica presso la popolazione scolastica del territorio, si prefigge di sostenere la filiera formativa del settore, la consocenza della musica ed il suo studio nei naturali luoghi dell’Alta formazione musicale per poi diventare il naturale punto d’approdo delle nuove professionaltà che l’OSM è pronta ad accogliere.

L’Orchestra Sinfonica del Molise, costituitasi nel 2022, è una tra le nuove dieci orchestre d’Italia ammesse al contributo Fondo Unico per lo Spettacolo FUS per l’anno 2022, in relazione al proprio progetto artistico triennale (2022-2024).

Uno degli obiettivi della O.S.M. è quello di portare la musica nei luoghi della cultura anche per promuovere la conoscenza del territorio del Molise.



L’attività artistica dell’Orchestra Sinfonica del Molise ha l’obiettivo di rappresentare un’occasione lavorativa per tutte le professionalità del settore, regionali ed extra regionali, attraverso produzioni musicali concertistiche e lirico-sinfoniche in territori nazionali e internazionali.