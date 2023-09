L’Orchestra Magliano di Larino al Tetracordo Jazz Summit

Sempre più efficace e intensa l’ opera di internazionalizzazione dei percorsi formativi dell’ Istituto Omnicomprensivo Magliano di Larino, guidato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Emilia Sacco

Dopo la Scuola Estiva e l’attuale permanenza degli alunni a Praga( Repubblica Ceca); Valencia ( Spagna) e Sosnowiec (Polonia), è la volta di due talentuosi componenti dell’ “Orchestra Magliano” di Larino a rappresentare la Scuola all’esordio di un nuovo anno scolastico che si annuncia ricco di eventi studiati e mirati allo sviluppo della personalità dei giovani per promuovere tutte le risorse del territorio.

Marco Primiano Spina e Davide Macchiagodena hanno ricevuto la possibilità di essere con i più grandi musicisti della scena mondiale: Ari Roland e Chrys Byars in testa e tutto l’entourage proveniente da New York, grazie a Borse di studio promosse dal Tetracordo di Isernia condotto dal bravissimo Giordano Carnevale(in forze nella scena musicale Parigina).

Nello spazio d’Arte di Palazzo Petrecca della città Pentra, in questi giorni e fino al 10 settembre, avranno luogo Workshop e Masterclasses che vedranno musicisti provenienti da tutto il mondo impegnati in lezioni e concerti serali che si terranno ogni sera presso il Chiostro Palazzo San Francesco di Isernia fino alla serata conclusiva con la presentazione di un’anteprima mondiale dell’Opera Musicale .

I migliori auguri ai nostri giovani che ci rendono orgogliosi e soddisfatti del lavoro svolto e fanno da preludio ad un nuovo inizio anno scolastico.