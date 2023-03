L’orchestra di fiati “Giuseppe Ragni” di Termoli protagonista a Sorrento

Rappresenterà il Molise nell’ambito della rassegna musicale Suoni di Passione

Domani, sabato 1 aprile, alle ore 20.00, nella chiesa Cattedrale di Sorrento si svolgerà la quinta edizione della

kermesse “Suoni di Passione”, organizzata dal Comune di Sorrento in collaborazione con l’Associazione “Le

Sfere”, inserendosi nel programma delle manifestazioni organizzate per solennizzare la Santa Pasqua nella

cittadina costiera.



Dopo gli incontri con la Lucania, la città di Taranto, la terra di Bari e l’Abruzzo, quest’anno protagonista

dell’incontro culturale e musicale sarà il Molise rappresentato da l’Orchestra di Fiati “Giuseppe Ragni” di

Termoli.

La giovane compagine orchestrale rivelazione della Stagione Artistica 2022 diretta dal maestro

Gianluca J. Greco nasce nel 2019 per volontà della nipote del celebre solista termolese di flicorno sopranino

della prima metà del ‘900 Giuseppe Ragni detto “L’Usignuolo d’Abruzzo”.

Il Concerto prevederà musiche di autori quali: Berlioz, Cherubini, Ponchielli, Amenduni, Sibilano, Tritto,

Rizzola, Centofanti, Curri, Lacerenza, Vella. Alcune tra le marce funebri in programma sono conosciute e

apprezzate anche in costiera, quali, ad esempio, quelle di Antonio Amenduni e di Vella, facendo ormai

parte della tradizionale colonna sonora che accompagna i sacri cortei. Per l’esecuzione dell’Orazione

funebre del francese Berlioz oltre all’Orchestra di Fiati diretta dal maestro Greco e al solista Aldo Caterina

prenderà parte anche l’organista Antonio Famiglietti che si unirà al complesso con l’imponente suono

dell’organo a canne del Duomo di Sorrento.