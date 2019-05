L’Orchestra della Colozza prima assoluta nel concorso “Seamphony” (FOTO E VIDEO)

CAMPOBASSO

L’Orchestra dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Colozza di Campobasso si è distinta ancora una volta ottenendo la vittoria del PRIMO PREMIO ASSOLUTO CON VOTAZIONE DI 100/100, nell’edizione 2019 del concorso per orchestre “Seamphony”, organizzato da Grimaldi Lines, in collaborazione con l’associazione Culturale Castellarte di Castelnuovo Vomano ed Educational Tour. Al viaggio con la nave da Crociera lungo la rotta per Barcellona, hanno partecipato le orchestre di altre 5 scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale. Durante la permanenza a Barcellona, l’esperienza è stata arricchita con la visita al Palau de la Musica Catalana, l’unica sala da concerti che l’Unesco abbia dichiarato parte del Patrimonio dell’Umanità.

I brani eseguiti dai ragazzi dell’Orchestra Colozza sono stati: la colonna sonora di ET, il Recitativo (arr.to M. Tiziano Baranello) e l’Inno alla Gioia (arr.to M. Domenico De Simone) di Beethoven, Cats Suite e Skimbleshanks, opportunamente riarrangiati dal Maestro Tiziano Baranello, che ha ricevuto anche due premi speciali dalla Commissione per la Miglior Direzione e per il Miglior Arrangiamento. Questa per l’Orchestra è stata la prima uscita all’estero, dopo una lunga serie di vittorie e partecipazioni a concorsi nazionali. Questo nuovo premio è stato ottenuto grazie all’impegno costante dei ragazzi, che oltre a svolgere le lezioni individuali di strumento, provano regolarmente e settimanalmente con l’orchestra, grazie al supporto delle famiglie e alla dedizione e alla passione degli insegnanti di strumento, che hanno guidato e accompagnato i loro studenti in un’esperienza indimenticabile.

ORCHESTRA COLOZZA

Flauti: Matteo Monaco, Roberta Mastrangelo, Siria Tavano, Francesco

Morrone, Natali Palange, Azzurra Stringile, Erika Carozza, Raul

Kertesz, Andrea Mastropaolo, Marina De Paola, Alessia

D’Amico, Manuela Bruno, Federica Caruso.

Oboi: Jacopo Cornacchione, Federica Piano, Giuseppe Natilli, Benedetta

Castiglione, Luca De Lucrezia, Alessia Barba, Francesco Stinziani

Violoncelli: Manuel Petrella, Alice Tucci, Beatrice De Simone, Elisa Perrucci,

Chiara Marinaro, Anita Bottini, Andrea Andreola

Pianoforti: Isabel Di Gioia, Sofia Ianniruberto, Francesca Lamenta, Franca Di

Soccio, Chiara Tucci

Chitarre: Ilaria Giglio, Nicola Cimino

Clarinetto: Fabrizio Carcia

Sassofono: Alessandro Zurlo

Violino: Giovanna Varriano

Batteria: Ludovico De Lisio

Percussioni: Francesco Marinaro

I referenti dell’ Orchestra sono i Professori:

Tiziano Baranello violoncello (nonché Direttore dell’Orchestra)

Loretta di Pilla flauto

Irene Apollonio oboe

Giuliana Fasolino e Ylenia Volpe pianoforte.