L’Orchestra del Goldoni di Livorno ad Isernia per il concerto di primavera “per la pace”

L’evento si terrà domenica prossima, 20 marzo, alle 18:30 all’Auditorium “Unità d’Italia”. L’assessore alla Cultura, Luca De Martino: “Non è un semplice spettacolo di musica, ma un’iniziativa umanitaria”

Domenica prossima, 20 marzo, alle 18:30, nell’auditorium Unità d’Italia, l’Orchestra del teatro Goldoni di Livorno terrà il Concerto di Primavera “per la Pace”, che sarà diretto da Gianluca J. Greco; al flauto solista Francesca Quarantiello. Verranno eseguite musiche di Tchaikovsky, Verdi, Vivaldi e Puccini. L’evento culturale sarà l’occasione per una raccolta di fondi da destinare all’Ucraina.

«Rivolgo un accorato invito agli isernini e ai molisani – ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Isernia, Luca De Martino – affinché domenica siano presenti al concerto dell’Orchestra “Goldoni”, un evento che non è un semplice spettacolo di musica ma assume un carattere di iniziativa umanitaria. Sono certo che il mio appello troverà adeguata risposta e, dopo la Fiaccolata della Pace e le altre iniziative che hanno voluto dimostrare una vicinanza al popolo ucraino, sarà una ulteriore testimonianza di tangibile solidarietà».

Ciaotickets ha affidato la prevendita dei biglietti a: Print Mania, in corso Risorgimento; Batik Viaggi e Turismo, in via Dante Alighieri; Caffè Risorgimento, in corso Risorgimento; Agenzia Viaggi Pentriatur, in corso Garibaldi.