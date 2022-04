Lontano dalla città: gli eco-villaggi

di Marianna Meffe

Non molti probabilmente avranno sentito parlare di eco-villaggi.

Eppure sono sempre di più le persone che ogni anno, per sfuggire al caos e alla frenesia della vita di città, decidono di trasferirsi in campagna e vivere nella natura.

E lo fanno in grande stile, riabilitando e dando nuova vita a spazi abbandonati e borghi sperduti.

Attraverso la comunicazione pacifica, l’autoproduzione, la bio-edilizia, il riciclo creativo nascono così comunità ecologiche, che vivono in maniera collettiva e nel rispetto dei luoghi che occupano: alcune, ad esempio, sperimentano soluzioni di imprenditorialità etica , altre diventano comunità di ritrovo per artisti.

Ognuno sceglie la direzione da dare alla propria esperienza e sono sempre aperti ad accogliere chiunque, per qualsivoglia motivo e anche per breve tempo, voglia provare un nuovo stile di vita.

Alcuni organizzano spesso open-day e attività collettive per farsi conoscere dal pubblico, come Borgo Cantone in Umbria.

È una realtà poco conosciuta e per questo si pensa che sia anche poco diffusa, ma in realtà in Italia esistono almeno 100 eco-villaggi.

Vivere il fascino della natura, ricaricare le batterie sociali, reinventarsi: sono tante le ragioni che spingono le persone a fare questo passo.

E dopo i due anni di pandemia questo numero è in crescita costante.

Per chi fosse interessato a scoprirne di più, Bernardo Cumbo è un ragazzo di 25 anni che ha vissuto due anni in un eco-villaggio e ora, tramite i social, racconta le realtà alternative di vita e comunità sparse per il mondo.