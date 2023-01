“Lontano da dove”, tutto pronto per la rassegna cinematografica promossa dal comune di Riccia

Tutto pronto per le due settimane di rassegna cinematografica promossa dal Comune di Riccia e dalla Proloco in collaborazione con l’associazione culturale Kiss me Deadly e sponsorizzato da Poste Italiane. “Lontano da dove”, il titolo scelto per raccontare, attraverso film di grande spessore, quattro storie legate alle aree interne ed ambientate nella provincia, non solo quella italiana, ma anche spagnola e francese.

Le proiezioni si terranno nella Sal del Beato Stefano e saranno tutte gratuite. Ognuna di essa sarà preceduta da un relatore che introdurrà al tema del film.

Si partirà sabato 21 alle 17.30 con la proiezione del film “Intemperie” del regista Benito Zambrano, ambientato nella Spagna del 1950 e tratto dall’omonimo romanzo del 2013 di Jesús Carrasco.

Venerdì 27 sarà la volta del film italiano Arminuta di Giuseppe Bonita, tratto dal bestseller di Donatella di Pietrantonio che sa emozionare e far riflettere, lavorando sugli sguardi, i gesti ed i silenzi.

Il film ha ottenuto 4 candidature ai Nastri d’Argento, 3 candidature e vinto un premio ai David di Donatello.

Il giorno successivo, invece, verrà proiettato Il medico di campagna, pellicola francese del 2016 del regista Thomas Lilti che racconta in modo comico-drammatico le vicissitudini di un medico della provincia francese.

Mercoledì 1 febbraio, questa volta alle 10, gli spettatori potranno assistere alla proiezione del film francese Nel nome della Terra.

La rassegna cinematografica terminerà sabato 4 alle 17 con la proiezione del documentario “L’altro spazio” per raccontare i luoghi dove sono nate le arti, i mestieri, la conoscenza, che hanno dato vita alle città.

Saranno due settimane intense che permetteranno di prendere parte ad un viaggio emozionante per conoscere la storia e la cultura della provincia, delle aree interne, che sono in fondo la nostra realtà.