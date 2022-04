L’onorevole D’Elia (Pd): “L’imprenditoria femminile può costruire nuova occupazione”

La portavoce della conferenza nazionale donne Dem ha partecipato a Campobasso alla prima delle due Agorà promossa dal capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Micaela Fanelli

Le grandi opportunità offerte dal nuovo Bando per l’imprenditoria femminile sono state al centro della prima delle due Agorà del Partito Democratico che si è svolta oggi, venerdì 29 aprile a Campobasso, allo “Spazio Sfuso” in Piazza Pepe 42, promosse dalla capogruppo in Consiglio Regionale, Micaela Fanelli, in vista della festa del 1° maggio.

Il bando sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati con una dotazione finanziaria complessiva di circa 200 milioni di euro, di cui 160 milioni di euro di risorse Pnrr e 40 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2021.

Presenti all’iniziativa il professor Fabrizio Nocera dell’Istat, Maria Ludovica Agro’ del Comitato Scientifico “Stati Generali delle donne” e l’onorevole Cecilia D’Elia, portavoce della Conferenza nazionale donne Dem.

“Per una donna è molto più difficile accedere ai finanziamenti e al credito. Per questo come Pd – ha affermato l’onorevole D’Elia – abbiamo voluto una legge inserendo nel bilancio dello scorso governo e nel Pnrr i primi fondi. Credo che soprattutto nel Mezzogiorno, la leva dell’imprenditoria femminile può essere utile a costruire nuova occupazione. Non solo il finanziamento, ma anche il tutoraggio e la cultura d’impresa femminile. C’è di nuovo – ha concluso l’esponente Dem – un comitato Impresa Donna al ministero. Abbiamo insistito tanto affinché ci fosse: serve anche un lavoro culturale”.

