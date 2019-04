L’onorevole Annaelsa Tartaglione vittima in radio dell’ironia di Geppi Cucciari (VIDEO)

L’onorevole azzurra Annaelsa Tartaglione protagonista a “Un giorno da pecora”, il programma satirico in onda su Rai Radio1 e condotto dai simpatici Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. I due conduttori “fanno il verso” alla deputata di Forza Italia raccogliendo in un video tutti i suoi “strafalcioni” linguistici durante gli interventi in Parlamento. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook del programma in modo decisamente ironico. A partire dal neologismo “procimigmentale”. Ci auguriamo che l’onorevole – che conosciamo sempre incline allo scherzo – nel vederlo si lasci andare ad una grossa risata.