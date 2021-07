Longano, prima comunione senza prete: è in ospedale a fare il tampone

Storie strane al tempo del Covid. Singolare quanto sta accadendo a Longano, in questi minuti, con i bambini che devono fare la prima comunione che aspettano sconsolati il prete davanti alla chiesa. L’imprevista assenza del sacerdote, don Albert, del Burundi, stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe dovuta ai dubbi sollevati su di lui da qualche fedele della parrocchia, che avrebbe evidenziato come il prete avrebbe dovuto prima fare il tampone e la quarantena in quanto rientrato da poco dall’Africa. Per questo è andato in ospedale a Isernia per un tampone rapido e intanto i ragazzini sconsolati insieme ai loro genitori aspettano davanti la chiesa. Dopo una lunga attesa, è finalmente arrivato alla mezza un altro sacerdote, in sostituzione di don Albert, che ha celebrato la cerimonia delle comunioni.

