L’on. Occhionero sentita dai pm della Dda di Palermo sui rapporti con Nicosia

La deputata di Italia Viva, in Procura con l’avvocato Giovanni Bruno, è stata interrogata in qualità di persona informata sui fatti

PALERMO. È arrivata al palazzo di giustizia di Palermo nel pomeriggio di oggi, martedì 5 novembre 2019, la deputata molisana di Italia Viva, Giuseppina Occhionero, per essere sentita dai magistrati in qualità di persona informata sui fatti dopo l’arresto, avvenuto ieri, del suo ex collaboratore, Antonello Nicosia, per associazione mafiosa (L’ARTICOLO QUI). L’ex esponente di Liberi e Uguali si è presentata negli uffici della Procura di Palermo accompagnata dall’avvocato, Giovanni Bruno, per rispondere alle domande dei pm della Direzione Distrettuale Antimafia, ossia il procuratore aggiunto, Paolo Guido, e i sostituti Geri Ferrara e Francesca Dessì.

Al centro dell’audizione della Occhionero, i rapporti con il suo collaboratore finito in carcere perché ritenuto anello di collegamento con i mafiosi detenuti vicini al superlatitante Matteo Messina Denaro. Dalle indagini della Dda di Palermo, confluite nell’operazione “Passepartout”, emerge che Nicosia, accusato di associazione mafiosa, secondo gli accertamenti del Ros e della Guardia di Finanza, è entrato nelle carceri insieme alla deputata per incontrare i capimafia detenuti e portare all’esterno i loro messaggi. Quattro le visite nei penitenziari accertate in pochi giorni: il 21 dicembre 2018 a Sciacca, il giorno dopo a Trapani e ad Agrigento, i 1° febbraio a Tolmezzo (Udine). Grazie a questo incarico, Nicosia riusciva ad accedere più agevolmente negli istituti penitenziari assieme alla parlamentare che, in virtù delle sue prerogative possono farlo senza preavviso. In questo modo Nicosia avrebbe agito da “messaggero” dei boss verso l’esterno ed è inoltre accusato di essere stato in contatto con il boss di Sciacca, Accursio Dimino, anche lui tra i fermati, e con il latitante Matteo Messina Denaro definito dall’ex assistente parlamentare “primo ministro”.