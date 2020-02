L’omicidio Martino torna in cronaca dopo 18 anni. L’orrore e il giallo

Commissari – sulle tracce del male, il programma condotto da Pino Rinaldi e realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, torna nella sua terza edizione con il racconto di dodici nuovi casi di cronaca giudiziaria narrati dall’investigatore che ne ha condotto le indagini, domani lunedì 24 febbraio alle 23.15 su Rai3.

Il 10 settembre 2002 nella tranquilla città di Campobasso, all’interno di una piccola copisteria situata in via Mazzini, gli agenti della Polizia di Stato trovano il cadavere di Francesca Martino.

La donna, madre di famiglia e titolare della stessa attività commerciale, fu colpita più volte: sul corpo furono subito evidenti ferite da coltello ed un colpo alla nuca sferrato con un oggetto contundente.

Pino Rinaldi e il “Commissario” Domenico Farinacci ripercorrono le varie fasi dell’attività d’indagine che ha tutti i connotati di una partita a scacchi tra la Polizia e l’assassino. Si trattò di un’indagine complessa dove elementi impercettibili permisero ai poliziotti di intuire le mosse dell’assassino, svelando una verità incredibile che ha a che fare con il passato.

L’omicidio della signora Martino non è stato l’unico fatto di sangue commesso nella tranquilla città molisana.